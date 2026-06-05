NFLレイダーズの練習施設で笑顔の松澤寛政（MichaelClemens・LasVegasRaiders）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLレイダーズとドラフト外新人として契約したキッカー松澤寛政（27）が4日、オンラインで取材に応じ、日本選手初のロースター（登録選手）入りと公式戦出場へ「高いレベルでやっていかないとこの世界では残っていけない。できることをやって（ロースターに）入れるように頑張りたい」と意欲を語った。