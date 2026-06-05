タレントのぺえ（34）が4日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。「人間として好き」な人気女優を明かした。同番組のファンだというぺえ。「毎週見させてもらっている。冗談抜きで」と明かした。女優の飯島直子のイメージを聞かれると、「飯島さんは凄く華やかできらびやかなんだけど、どこか人生不器用みたいな。不器用さとか人間味のほっとけなさが凄く魅力で。人間として好きな