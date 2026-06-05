◇インターリーグカブス―アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が4日（日本時間5日）、本拠シカゴで行われたアスレチックス戦に先発し、6回0/3を6失点、メジャー移籍後自己ワーストの4被本塁打で降板した。高低に丁寧に投げ分け、3回までは打者9人で抑える快投。しかし、4回2死から3番のランゲリアーズにやや甘く入ったツーシームを捉えられた。右翼フェンス上部に伸びた打球は跳ね返ってグ