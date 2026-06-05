8月7日に劇場公開される高橋文哉主演映画『ブルーロック』の主題歌がAdoの新曲「モンストロ」に決定。あわせて本予告と本ポスターが公開された。 参考：実写版『ブルーロック』の勝算はどこにある？サッカー経験者が注目する“配役の妙” 本作は、金城宗幸・ノ村優介による『ブルーロック』（講談社『週刊少年マガジン』連載）を実写映画化するもの。日本をサッカーワールドカ