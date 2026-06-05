2026年6月4日、ValveがSteam Deckで快適に動作するゲームを評価する「Verifiedプログラム」を、Steam MachineおよびSteam Frameに拡大すると発表しました。また、Steam MachineおよびSteam Frameの発売時期は「2026年」となっていたのですが、2026年夏に決定しています。Steam :: Steamworks Development :: Steam Machine VerifiedとSteam Frame Standalone Verifiedhttps://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/