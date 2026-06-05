◆米大リーグカブス―アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスで「ＰＣＡ」の愛称で知られるピート・クローアームストロング外野手（２４）が意地の一発を放った。０―２の６回２死二塁の守備。今永昇太投手（３２）が投げていたが、ランゲリアーズの中堅への飛球を見失って全く動くことができなかった。打球は後方に落ちると、ランゲリアーズは一気にホームまで生還し、まさかのランニング本