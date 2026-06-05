【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿２日目の練習を行った。＊＊＊初日と同じように、この日の練習にもメキシコ・モンテレイのメディアが殺到。約５０人が集結したが、やはり一番注目度が高いのはＭＦ久保建英。３年前にＲソシエダードの一員として同地でＡマドリードとの親善試合を行っていたこともあり、地元メデ