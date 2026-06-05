◆米大リーグカブス―アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で先発し、不運もあって７回途中で８４球を投げて、４本塁打を浴びるなど６安打６失点、５奪三振で降板し、５勝目を逃した。防御率は４・７４となった。初回は先頭のボルテから空振り三振を奪うなど、たった９球で３者凡退の好発進。２回も内野ゴロ３つ