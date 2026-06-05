神奈川県川崎競馬組合は４日、俳優の要潤が川崎競馬公式アンバサダーに就任したことを発表した。また、公式ＹｏｕＴｕｂｅで「ＳＣＯＯＰ！」をコンセプトとした新ＣＭを公開。「川崎競馬の真相を追う、潜入記者」に扮する要潤が、川崎競馬の魅力を伝えていく。新ＣＭは１４日から地上波テレビでも放映される。