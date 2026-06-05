◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）がメジャー２勝目へ好発進を決めた。５バーディー、２ボギーで今季ベストの６８をマーク。前週までの日米ツアー８戦で予選落ちが５度、最高順位は４７位と苦戦が続く今季だが、メジャーの舞台で上位に顔を出した。２４年は２位