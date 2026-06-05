EXO・シウミンが、東京ガーデンシアターで開催予定の「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」への出演が開催7日前に中止となった。これについてシウミン側がコメントを発表した。【写真】シウミン、MV制作費“未払い”疑惑が浮上6月5日、所属事務所INB100は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「シウミンの『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』出演に関連し、契約過程で不適切な事項が確認されたため、当社と本イベント主催者が協議した結果、