ZEROBASEONE（ZB1）のパク・ゴヌクが、ファンサイン会で起きた抽選イベントをめぐる騒動について、自ら謝罪した。6月5日、パク・ゴヌクはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、「最近のファンサイン会での自分の行動について、心からお詫びしたいと思い、この文章を投稿します」と謝罪文を掲載した。【話題】“出せばミリオン”だったZB1に異変？初日売上激減…これに先立ち、パク・ゴヌクは、ファンサイン会でポラ