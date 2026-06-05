歌手・女優のナナの自宅に侵入し、強盗に及んだとして裁判にかけられている30代の男が、自身の負傷に関する資料を裁判所に提出する意向を明らかにした。6月4日、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支部では、強盗傷害の罪に問われている30代男性の被告Aの公判が開かれた。【写真】ナナの“全身タトゥー姿”これに先立ち検察側は、Aが逮捕当日にネット上に「無断侵入した強盗が、家主に刃物で刺されたらどうなる？