不二家は、「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅(沖縄編)」を2026年6月9日に全国で発売する。「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅」は、「ホームパイチョコだらけ」のスピンオフシリーズとして2025年1月にスタートしたシリーズ。商品キャラクター“だらけさん”が、日本をぶらり旅しながら立ち寄った土地の名産を満喫していくというストーリーで、第5弾の今回は沖縄県産「黒糖」の黒糖蜜を使用した。【ホームパイチョコだら