韓国政府が4日、2017年に中国で消息を絶った脱北者出身のジャーナリスト、ハム・ジヌ氏の家族に対し、北朝鮮による拉致被害を認定し慰労金の支給を決めた。韓国統一省は今年3月、ハム氏を「北朝鮮に抑留された韓国国民」として公式認定していた。一連の決定は、韓国政府が事実上、同氏を北朝鮮による拉致・抑留被害者と位置づけたことを意味する。ハム氏は脱北後、韓国を拠点とする北朝鮮専門メディアで活動した記者だ。筆者にとっ