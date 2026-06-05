２日、特別展「紫禁城から見る世界中外文化交流と相互学習」を見学する来場者。（香港＝新華社記者／朱煒）【新華社香港6月5日】中国香港特別行政区の香港故宮文化博物館で2日、新たなテーマ展「紫禁城から見る世界中外文化交流と相互学習」が開幕した。展覧会は紫禁城を世界的な視点で捉え、元・明・清の3王朝の歴史を軸に、中国とアジアの他地域、欧州との間における外交、貿易、科学技術、思想、工芸品などの文化