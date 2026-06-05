俳優でタレントの櫻井翔が、4日放送のTBS系『櫻井・有吉 THE夜会』（毎週木曜後10：00）に出演。5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐でのライブにまつわるエピソードを明かした。【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージこの日の放送では、プロゴルファーの横峯さくらの伊豆の絶景豪邸や世界を飛び回るアスリートの生活などを紹介。VTR後にその流れで、近藤春菜（ハリセンボ