【モンテレイ（メキシコ）＝吉野拓也】サッカー日本代表が、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて事前合宿を行っているメキシコ・モンテレイの中心街に、日本を応援するサッカーボール形のモニュメントが登場し、市民の目を引いている。Ｗ杯への機運を高めようと、先週、同市が設置したという。直径約１・５メートルの球体には、スペイン語のほか、日本語で「ようこそ、日本」と書かれ、日の丸や青いユニホームも描