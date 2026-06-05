サッカーの北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を行うサッカー日本代表は５日、前日から時間と場所を変更して練習を行った。４日に２５歳の誕生日を迎えたＭＦ久保建英＝レアル・ソシエダード＝は、海外メディアから質問が殺到した。メキシコはスペイン語を話す人が中心。スペインでプレーする久保が取材ゾーンに現れると、日本メディアの囲み取材中にも関わらず、スペイン語での質問