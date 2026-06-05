AKB48の元メンバーで、現在はYouTuberとして活躍する鈴木優香が、5日、デジタル限定写真集『After Bloom』（ワニブックス）をリリースした。 4月より刊行している鈴木優香デジタル写真集のラストを飾る第3弾。鮮やかなエメラルドグリーンのビキニでは抜群のプロポーションを強調し、爽やかなブルーのビキニでは、柔らかい光差し込むベッドの上でゴロゴロする彼女とのひとときを感じさせてくれる本作。ログインして続きを読むThe po