国民民主党の長友慎治議員は4日の衆議院予算委員会で、ナフサ由来の資材不足の漁業への影響について質問した。【映像】「目詰まりいつ解消される？」→鈴木農水大臣が説明長友議員は、出荷用の発泡スチロールなどが不足しているとしたうえで、特にオイルが深刻だとして、地元・宮崎県延岡市の大型定置網漁の事例を取り上げた。台風が来ると1枚（約600m）約3000万円の網を5枚、2日かけて油圧式のローラーで巻き上げ、陸に避難