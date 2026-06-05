カルビーのロングセラーブランド「堅あげポテト」から、熱心なファンの声をもとに開発された注目の新フレーバーが登場。カルビー株式会社は、ファンコミュニティのアイデアを具現化した期間限定商品「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」を、6月15日より全国のコンビニエンスストア先行で発売すると発表しました。コンビニエンスストア以外の店舗では、追って6月22日より順次展開される予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記