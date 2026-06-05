お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。痩せていた若い頃の写真を公開しました。【写真】別人のように痩せていたクロちゃん「絶対無理だしん！」クロちゃんは「短大の時ぐらい痩せようかなー」「#2年浪人して短大#20歳」などとつづり、1枚の写真を投稿。20歳当時の自身の姿です。細身のすらっとした体型で格好良く、現在とのギャップに驚かされます。コメントでは「2浪して短大という