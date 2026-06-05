実用性と先進性を兼ね備えた新世代コンパクトSUV2026年6月現在、自動車メーカー各社は電動化戦略を加速させており、コンパクトSUV市場でも新たなBEV（バッテリー電気自動車）の投入が相次いでいます。そうした流れのなかで注目を集めている1台が、トヨタが欧州向けに発表した新型「アーバンクルーザー」です。【画像】超いいじゃん！ これが“10年・100万キロ保証”があるトヨタ最新「コンパクトSUV」です！（30枚以上）都市