4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、ヤクルト戦に先発したロッテ・小島和哉について言及した。序盤から打線の援護をもらった小島は、右打者のインコースに力強いストレートを投げ込み、凡打の山を築き、7回・114球、3被安打、8奪三振、2与四球、1失点で今季2勝目を手にした。五十嵐氏は「素晴らしいです。特に右バッターに対してのストレートがすごく良かったですね。ストレ