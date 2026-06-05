日本代表は北中米ワールドカップに向け、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイで調整を行なっている。ダークホース候補である森保ジャパンへの関心は、現地でも高い。初日の練習には約40人の報道陣が取材に訪れていた。そのなかの一人、スペイン大手紙『AS』のメキシコ版のジャヒール・カルデナス記者に話を訊くと、「日本で最高の選手」にMFの久保建英を挙げた。「ここモンテレイでは、久保のことはよく知られている。