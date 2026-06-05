元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が4日放送の、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。夜中の飲食をしてしまったときのむくみ対策について具体例を語った。ゲストに9人組ガールズグループNiziUを迎えて、顔のむくみ対策について語った。レギュラーのアンミカが「むくんじゃった朝はどうしてるの」と質問。NiziUのMIIHI（21）は「あのなんかポスポスする棒みたいなので、ずっと現場で顔をさしてま