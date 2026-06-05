【Fallout Pip-Boy 3000 Replica】 販売中 価格：299.99ドル Bethesda Gear Storeにてグッズ「Fallout Pip-Boy 3000 Replica」が販売されている。価格は299.99ドル。 本商品はRPG「Fallout（フォールアウト）」シリーズより腕に装着するデバイスのピップボーイを再現したレプリカ。作中ではVault居住者に付与されるもので、ゲーム内においてはプレ