カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）がプライベート姿をアップした。５日までに自身のインスタグラムを更新し、「熱海ドライブなうきれいだなぁ」とつづると、夜景を眺めるショットを投稿。母そっくりな横顔にフォロワーからは「めちゃくちゃかっこいい！！」「カジュアルなパーカー着てるの少し新鮮でいいねっ」「ピアスしてるの初めて見ました」「メガネあっきーもかっこいい」など