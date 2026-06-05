包む手間は一切なし！シュウマイの皮は肉だねの上に散らすだけでOKな『包まないシュウマイ』。蒸し焼きにすることで、ジューシーな肉汁が下に敷いた豆苗にジュワ〜ッとひろがって美味。子どもも好きなプチプチ食感のコーンも入れて。肉も野菜もたっぷり食べられるので、お腹も栄養バランスも大満足です。フライパンのまま食卓へ直行すれば、熱々がキープできるだけでなく、洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント。できたてをみん