カラスもオウム返しのようにしゃべるって本当？ オウム返し？ カラスにだってできますよ カラスは美しいさえずりはしませんが、モノマネは得意です。飼育されているカラスが「おはよう」などとしゃべるのは珍しくありません。動画投稿サイトに上がっているので、気になった人は探してみてください。飼育下でなくても、公園で将棋を指していた人の「待った」を覚えたらしいカラスや、運送会社で「バックオーライ」を覚え