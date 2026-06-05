東京時間10:03現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.71（-0.33-0.35%） イランの凍結資産解除に向けたプロセスについての合意が近いとの一部報道もあり、NY原油は時間外で軟調