東京時間10:03現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23603.00（-32.00-0.14%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4491.70（-13.30-0.30%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はNY市場で反発も時間外ではマイナス圏。東京金も小幅ながらマイナス圏推移