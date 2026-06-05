USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.005.495.556.17 1MO6.825.065.996.23 3MO7.525.296.486.46 6MO8.145.647.076.87 9MO8.365.927.467.12 1YR8.566.327.817.34 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.827.686.82 1MO6.627.516.44 3MO7.237.946.50 6MO7.908.566