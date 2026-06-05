FC東京は5日、MF東慶悟（35）が明治安田Jリーグ百年構想リーグをもって契約満了、退団すると発表した。FC東京での通算出場数は431試合、通算25得点。東はクラブを通じて「FC東京ファン・サポーターのみなさん。14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました！みなさんの応援は、自分にとってまさに『You’ll Never Walk Alone』そのものでした。大好きなクラブで14シーズンもプレーできた