俳優・伊藤健太郎主演のＷＯＷＯＷ連続ドラマ「コンサルタント−死を執筆する男−」（７日スタート）の会見が４日に東京都内で行われ、共演のＧＡＣＫＴが出席した。大きなサングラスに金髪ロング、革ジャケット姿で登場した。３月のイベント出演時はショート髪だったが、身長１８０ｃｍのロング髪で、雰囲気が変わっていた。ドラマは、ミステリー作家志望のさえない男が、謎の組織に引きずり込まれ、完璧な暗殺シナリオを執