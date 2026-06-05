原発建て替えに向けて周辺の地質調査が行われている関西電力美浜原発。手前から3号機、2号機、1号機＝2025年11月、福井県美浜町経済産業省は5日、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会を開き、廃炉を決めた原発を2040年代までに2〜5基建て替える目標案を示した。50年代までには11〜14基とする。11年の東京電力福島第1原発事故後、政府が具体的な数値目標を示すのは初めてで、原子力産業の人材確保や投資を促す狙いがある。