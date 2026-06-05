お笑い芸人・じゅんいちダビッドソン（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。12〜13年ぶりという黒髪のショットを公開した。【写真】「12〜13年ぶりの黒髪」“一日限定”のショットに反響が寄せられたじゅんいちダビットソン投稿では「12〜13年ぶりの黒髪！まあ一日だけやけど。事情で一日だけ黒に。いつ依頼と考えたら多分2013年くらい以来？」と報告。続けて「撮られた瞬間イキッてるのはそっとしといてください（汗）」