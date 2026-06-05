お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が5日、Xを更新。アカウント乗っ取り被害から復帰したと明かした。「2週間ぶりにアカウント取り戻しましたバービーです」と報告した上で「みんなのところには変なDM行かなかったか心配してます実は今回、Xを乗っ取られていました。二段階認証してたのに！一度は取り返したんですが、相手を完全に追い出せていなかったようで、再びログインできなくなっちゃって」と書き出した。「