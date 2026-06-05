５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円９６銭前後と前日の午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安で推移している。 ４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円０２銭前後と前日に比べ５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米原油先物相場の下落などから一時１５９円７５銭まで軟化したが、中東情勢を巡る不透明感が根強いことを背景に下げ渋った