スマートドライブは急反発している。きょう、カナダのテレマティクス企業ジオタブと共同事業を展開することで合意したと発表した。スマートＤは自社ＳａａＳ群や各種デバイスから取得する移動データとユーザー側の既外部データを統合し、ＡＩを活用した業務自動化や分析を可能にするプラットフォーム「ＡＩＭｏｂｉｌｉｔｙＯＳ」（ＡＩＭＯＳ）を提供している。共同事業ではジオ