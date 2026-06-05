【その他の画像・動画等を元記事で観る】 マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開）のジャパンプレミアが、6月4日に、六本木ヒルズアリーナおよびTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて実施された。 ■熱狂の“マイケル・ナイト”が開幕！ 当日はマイケル・ジャクソン役を務め、待望の初来日となるマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソン、SNSに投稿したマイケルダンス動画でも