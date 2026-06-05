事前合宿で調整する日本代表＝モンテレイ近郊（共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会（11日開幕）に臨む日本代表は4日、事前合宿を行っているメキシコのモンテレイ近郊で練習し、久保（レアル・ソシエダード）鎌田（クリスタルパレス）らがミニゲームなどで汗を流した。遠藤（リバプール）は前日に続いて宿舎で調整。瀬古（ルアーブル）はゲーム形式の練習から外れた。U―19（