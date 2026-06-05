千葉県印西市の駅前データセンター（ＤＣ）建設計画を巡り、建設地に隣接するマンションの住民らが２９日、ＤＣの実態は「工場」か「倉庫」であり、地区計画で建築が認められていないにもかかわらず、市が都市計画法に基づく実態調査や是正勧告などを怠ったとして、住民監査請求を行った。監査請求書では、市は「（ＤＣ建設を）中止させれば巨額の損害賠償を請求されるリスクがある」などとして工事を容認し続けており、将来の