映画『ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記』で、川口春奈演じる主人公・和（のどか）を支える家族、友人などを演じる追加キャストとして、松本穂香、中島瑠菜、デビット伊東、小林聡美、清水くるみ、笠原秀幸、豊本明長（東京03）、一ノ瀬颯、星野真里、森田望智の出演が発表された。【動画】『ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記』切ない表情に心が揺さぶられる特報映像本作は、『1億人の大質問!?笑っ