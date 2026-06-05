◆米大リーグカブス―アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で先発し、６回にランニングホームランを浴びる不運に見舞われた。初回は先頭のボルテから空振り三振を奪うなど、たった９球で３者凡退の好発進。２回も内野ゴロ３つの９球で３者凡退に抑えた。３回は先頭のゲロフに遊撃への内野安打を許したが、続くマク