Q-1グランプリ準決勝で発表する倉敷天城高校のメンバー 未来や世界を変える“探究（QUEST）”に取り組む中高生たちが、自ら“問い（QUESTION）”を立てて考え、成果を9分間にまとめてプレゼンテーションする大会「Q-1グランプリ」。その準決勝に、岡山から倉敷天城高校と岡山一宮高校の2校が登場しました。 5回目の開催となった2026年の「Q-1グランプリ」には、全国から過去最多の349組がエントリー。1次