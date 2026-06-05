長友佑都がサポートプレーヤーとして合流する吉田麻也の経験値に期待した日本代表DF長友佑都が現地時間6月4日、サポートプレーヤーとして同行が決まったDF吉田麻也を歓迎した。北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表はメキシコ・モンテレイで事前キャンプ中。練習後に取材に応じ、5日から合流する吉田について「心強い存在になると思う」と語った。事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで、山本昌邦技術委員長が現地5日