モンテレイの事前合宿2日目に25歳の誕生日を迎えた日本代表MF久保建英が6月4日、25歳の誕生日を迎えた。北中米ワールドカップ（W杯）に向けた事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイでメモリアルバースデー。日本代表では何度も経験した誕生日だが、初めてW杯で過ごした。報道陣から代表カラーのブルーケーキが送られ「まずはオランダ戦に集中したい」と1年の抱負を語った。蒸し暑さが残るモンテレイ。スペイン語圏ということも