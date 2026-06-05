中国で150万人以上のフォロワーを持つSNS（ソーシャルメディア）のスター犬が食用として屠殺される事件が発生し、公憤を買っている。男女2人が飼い主に無断で犬を盗み、屠殺場に引き渡していたことが明らかになった。香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は3日（現地時間）、中国河南省出身の旅行インフルエンサー郭さんと、その愛犬であるボーダーコリー「鋤頭」について報じた。郭さんは鋤頭と共に中国全土を旅する動